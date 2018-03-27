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Аксенов: руководство "Черноморнефтегаза" уволено из-за отставания при реализации программ

Экономика и бизнес
27 марта, 12:58 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 27, марта. /ТАСС

Глава Крыма добавил, что исполняющий обязанности гендиректора предприятия приступил к подготовке программы по преодолению отставания от графика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Руководство госпредприятия "Черноморнефтегаз" подало в отставку в связи с отставанием при реализации госпрограмм, сообщил во вторник журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что гендиректор "Черноморнефтегаза" Борис Зимин и пять его заместителей подали в отставку. Исполняющим обязанности генерального директора предприятия назначен Александр Кузнецов.

"Это мое решение [отправить в отставку руководство предприятия], …шесть человек были уволены. Оно связано с тем, что недостаточно эффективно сработала группа управленцев, назначенных в 2017 году. Государственные задачи в полном объеме выполнены не были… Недостаточными были усилия по реализации государственных программ", - отметил Аксенов.

По его словам, исполняющий обязанности гендиректора предприятия приступил к подготовке программы по преодолению отставания от графика. "Задачи в срок выполним... Это была недоработка и вице-премьера, курирующего это направление, господина [Владимира] Серова", - сказал Аксенов.

Ранее во вторник сообщалось, что вице-премьер Серов, курирующий в правительстве вопросы энергетики, ушел в отставку.

Отставания при строительстве ТЭС

Об отставке руководства "Черноморнефтегаза" ТАСС сообщил знакомый с ситуацией источник. По его данным, это вызвано тем, что сроки вывода Таврической и Балаклавской ТЭС в Крыму на полную мощность могут быть сдвинуты из-за задержек со стороны крымских подрядчиков, затягивающих экспертизу и оформление актов Ростехнадзора по объектам газоснабжения, за которые отвечает "Черноморнефтегаз".

"Технопромэкспорт", входящий в госкорпорацию "Ростех", строит в Крыму две газовые теплоэлектростанции (ТЭС) мощностью по 470 МВт каждая - в Севастополе и Симферополе. Ввод в эксплуатацию первых блоков ТЭС по 235 МВт запланирован на май 2018 года. В марте на Таврической ТЭС осуществили первый розжиг газовой турбины первого энергоблока с выходом на холостой ход - 3 тыс. оборотов в минуту.

Борис Зимин возглавил "Черноморнефтегаз" в июле 2017 года. До этого он несколько месяцев проработал вице- премьером Крыма, а ранее руководил предприятием "Нортгаз" (российское добывающее предприятие, недропользователь газоконденсатных залежей Северо- Уренгойского месторождения - прим. ТАСС).

ГУП РК "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.

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