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Орешкин: рост налогов негативно скажется на экономике и доходах бюджета

Экономика и бизнес
27 марта, 13:58 UTC+3 МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Необходимо добиваться от налоговых новаций структурных эффектов, которые помогли бы ускорить экономический рост, сказал глава Минэкономразвития

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Повышение налогов негативно скажется на экономике и доходах бюджета, необходим структурный подход, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина.

"Нам нужно добиваться от них (от налоговых новаций - прим. ТАСС), в первую очередь, таких структурных эффектов, которые позволяют ускорить экономический рост и бороться с бедностью. При этом никогда не надо забывать, что простое повышение налогов обязательно даст негативный эффект на экономику и, соответственно, доходы бюджета", - сказал он.

На прошлой неделе газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на свои источники, что на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева обсуждалось повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% с 13%. Вслед за этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос не решен, а вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что рассматривался вариант небольшого увеличения подоходного налога с одновременным ростом необлагаемого минимума.

Министр финансов Антон Силуанов не раз заявлял, что его ведомство выступает против изменения НДФЛ, так как это стабильный налог.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Орешкин, Максим Станиславович Медведев, Дмитрий Анатольевич Дворкович, Аркадий Владимирович
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