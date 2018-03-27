Законопроект об индивидуальном пенсионном капитале будет доработан через 1,5 месяца

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) будет дорабатываться в течение месяца-полутора, после чего будет внесен в правительство, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Сейчас будем активно работать. Я думаю, что мы встретимся, поймем, что нам надо сделать. Я думаю, что нам надо месяц-полтора, чтобы доработать. И законопроект надо будет вносить", - сказал Моисеев.

Он напомнил, что до этого Минфин вносил концепцию закона, но не сам законопроект. "Законопроект никогда не выходил за стены ЦБ, Минфина и некоторых экспертов. Поэтому мы сейчас реально говорим о том, что его надо заново написать, по всей вероятности. Но неспроста министр [финансов Антон Силуанов] отметил страхование жизни, потому что мы будем стараться интегрировать в эту историю и страхование жизни", - отметил Моисеев.

По его словам, концепция законопроекта обсуждалась с социальным блоком правительства и соответствующие замечания будут учтены. "Их замечания тоже обсудили, но я не вижу, честно говоря, там ничего неустранимого", - заключил замминистра.

Система ИПК должна вступить в силу 1 января 2019 года. По предлагаемой Пенсионным фондом концепции, индивидуальный пенсионный капитал будет формироваться за счет добровольных отчислений граждан в негосударственные пенсионные фонды.