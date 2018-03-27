ЦБ: налоговые новации должны учитывать состояние экономики

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Налоговые новации должны приниматься с учетом состояния экономики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на коллегии Минфина РФ.

"Мы хотели бы, чтобы любые налоговые новации обязательно принимались с учетом необходимости и экономики, и финансовой сферы, приспособления к ним", - сообщила она.

По словам главы ЦБ, при введении изменений в налоговую политику необходимо принимать во внимание инфляционные риски. "Сейчас обсуждаются разные изменения в бюджетной политике, в том числе в налоговой политике. Для нас очень важно учитывать заранее эффекты этих изменений с точки зрения управления денежно-кредитной политикой и просчитывания инфляционных рисков, чтобы не допустить инфляционных всплесков", - добавила глава Центробанка.

Минфин РФ готовит предложения по пересмотру и уточнению налоговых льгот, преференций с учетом того, как они сработали. При этом глава Минфина Антон Силуанов обещает не увеличивать налоговое бремя в целом.

Газета "Ведомости" на прошлой неделе сообщила со ссылкой на свои источники, что на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева обсуждалось повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% с 13%. Вслед за этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос не решен, а вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что рассматривался вариант небольшого увеличения подоходного налога с одновременным ростом необлагаемого минимума. Министр финансов Антон Силуанов не раз заявлял, что его ведомство выступает против изменения НДФЛ, так как это стабильный налог.

Выступая на коллегии Минфина, Силуанов сообщил, что предложения по налоговым реформам, которые разработал Минфин, позволят увеличить инвестиционные возможности предприятий на 1% ВВП.