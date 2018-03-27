МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Вторичное публичное размещение акций (SPO) "Детского мира" может состояться в 2018 году, заявил глава РФПИ (выступает соучредителем Российско-китайского инвестиционного фонда, которому принадлежит 14,03% "Детского мира") Кирилл Дмитриев.

"Мы рассматриваем различные варианты по "Детскому миру", в том числе это либо SPO в этом году, либо может быть это будет стратегический инвестор, который будет заинтересован в том, чтобы приобрести значимый пакет "Детского мира", - сказал Дмитриев.

О возможности вторичного размещения миноритарного пакета крупнейшего в России оператора розничной торговли детскими товарами глава "Детского мира", говорил в январе. РФПИ - один из учредителей одного из акционеров "Детского мира" - Российско-китайского инвестфонда.