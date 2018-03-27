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Школьница из Баку включена в рейтинг самых перспективных изобретателей по версии Forbes

Экономика и бизнес
27 марта, 15:48 UTC+3 БАКУ /Корр. ТАСС, Севиндж Абдуллаева

Рейхан Джамалова представила на форуме GES 2017 установку Rainenergy, позволяющую вырабатывать электрическую энергию из дождевой воды

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БАКУ, 27 марта. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Пятнадцатилетняя бакинская школьница Рейхан Джамалова включена в рейтинг "Самые перспективные бизнесмены и изобретатели в сфере промышленности, производства и энергии до 30 лет", опубликованный журналом Forbes.

Юная изобретательница стала первым представителем Азербайджана, вошедшим в данный рейтинг, сообщило бакинское информационное агентство Trend. Всего в него включены имена 29 человек.

О Рейхан заговорили после Глобального саммита предпринимательства (GES 2017), прошедшего в Индии 28-30 ноября 2017 года. На этом форуме она представила свое изобретение - установку Rainenergy, позволяющую вырабатывать электрическую энергию из дождевой воды.

Устройство состоит из четырех основных частей: коллектора дождевой воды, резервуара, электрического генератора и аккумуляторной батареи. Коллектор наполняет дождевой водой резервуар, после чего вода на большой скорости течет по генератору и вырабатывает энергию, которая затем скапливается в аккумуляторе.

На саммите было признано, что изобретение Рейхан, которая стала одной из самых юных участниц форума, может стать альтернативным источником энергии для жителей экваториальной полосы с обильными муссонными дождями, уменьшив нагрузку на линии электропередачи. Сейчас рассматриваются возможности для налаживания промышленного производства изобретенного школьницей устройства.

Девочка, которая родом из города Губа на севере Азербайджана, в настоящее время учится в одном из бакинских лицеев. По словам родителей и учителей, Рейхан с детства увлекается наукой и изобретательством, демонстрируя хорошие знания в физике, химии и математике. Сама юная изобретательница призналась, что хочет стать астрофизиком и получить Нобелевскую премию.

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