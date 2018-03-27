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Евросоюз одобрил новый транш помощи Греции объемом в €6,7 млрд

Экономика и бизнес
27 марта, 15:01 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 27, марта. /ТАСС

Первые €5,5 млрд выделят уже 28 марта

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БРЮССЕЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Европейский стабилизационный механизм (ESM) одобрил выделение Греции нового транша объемом €6,7 млрд в рамках программы финансовой поддержки Афинам. Об этом сообщила пресс-служба ESM.

"Сегодня совет директоров ESM одобрил четвертый транш размером €6,7 млрд финансовой поддержки Греции", - говорится в заявлении.

В документе поясняется, что первая часть этой суммы - €5,5 млрд - будет выделена уже в среду, 28 марта. "Предоставление оставшегося 1€ млрд может произойти после 1 мая 2018 года", - отмечает ESM.

Новая помощь Афинам была согласована в январе Еврогруппой - министрами стран еврозоны.

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