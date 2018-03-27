РФПИ рассматривает инвестиции в аэропорты РФ, включая Внуково

МОСКВА, 27 марта, /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность инвестиций в российские аэропорты, в том числе во Внуково, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы рассматриваем различные инвестиции в аэропорты страны, в том числе рассматриваем Внуково", - сказал он

В понедельник Qatar Airways подписали с владельцами Внуково меморандум о покупке 25% аэропорта, цена сделки не раскрывается. Сделка потребует одобрения ФАС России, а затем - вынесения ходатайства на рассмотрение правкомиссии по иностранным инвестициям.

Пакет в 25% "Международного аэропорта Внуково" принадлежит Росимуществу, еще 34,15% у компании "Внуково Альянс" (она принадлежит председателю совета директоров аэропорта Виталию Ванцеву и семье Андрея Скоча).

Если сделка состоится, это будет первый московский аэропорт с участием Катара. В сентябре прошлого года консорциум РФПИ, Mubadala Development Company и ряда ближневосточных и азиатских соинвесторов, а также Baring Vostok и связанных фондов, закрыл сделку по покупке 25% управляющей компании аэропорта Пулково - "Воздушные ворота северной столицы".