Корпорацию развития Крыма возглавит один из победителей конкурса "Лидеры России"

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Победитель в одной из номинаций всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" Николай Сапрунов возглавит Корпорацию развития Республики Крым, которая занимается привлечением инвестиций. Об этом сообщил во вторник журналистам глава региона Сергей Аксенов.

На этой должности он сменит Олега Морозова, занимавшего ее с июля 2016 года.

"В Корпорации развития будет новый руководитель", - сказал Аксенов, отвечая на соответствующий вопрос о Сапрунове. "Это [Николай Сапрунов] один из молодых людей, работал ранее в органах власти Ростовской области, один из тех, кто победил в одной из номинаций конкурса "Лидеры России". <…> Считаем, что у него большие шансы ситуацию [с инвестициями] переломить", - отметил Аксенов, не уточнив при этом, когда Сапрунов сменит Морозова.

В корпорации подтвердили информацию о смене руководителя.

Корпорация развития Республики Крым - региональный институт развития, созданный 25 ноября 2015 года по инициативе совета министров региона в целях улучшения на полуострове делового климата, ведения инвестиционной деятельности и целенаправленного привлечения инвестиций в приоритетные секторы экономики республики. Штаб-квартира компании располагается в Симферополе.