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РФПИ готовится заключить на ПМЭФ-2018 сделки с французскими и японскими инвесторами

Экономика и бизнес
27 марта, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Также в ходе форума РФПИ проведет собственную выставку инвестиционных проектов, где будут представлены результаты работы фонда за шесть лет

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готовится к заключению на предстоящем Петербургском экономическом форуме ряд сделок с французскими и японскими инвесторами. Об этом сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы готовим много интересных новых сделок, в том числе с французскими и японскими партнерами", - сказал он, добавив, что РФПИ объявит о новых инвестициях в инфраструктурные и технологические проекты.

В ходе форума фонд также проведет собственную выставку инвестиционных проектов, где будут представлены результаты работы РФПИ за шесть лет. "Будет свой павильон РФПИ, где мы покажем, куда приходят инвестиционные деньги и какой социально-экономический эффект они дают", - отметил Дмитриев.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 24 по 26 мая.

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