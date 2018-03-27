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Минфин: ряд европейских инвесторов потенциально интересуется евробондами РФ в евро

Экономика и бизнес
27 марта, 16:14 UTC+3

Минфин может разместить новые бумаги в европейской валюте, если увидит спрос в достаточном объеме

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Минфин видит потенциальный интерес европейских инвесторов к приобретению российских суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, сообщил журналистам глава департамента внешнего долга Минфина Константин Вышковский.

"Могу сказать, что уже при этом выходе (размещение 16 марта - прим. ТАСС) предусматривалась возможность, и в проспекте эмиссии это было написано, что может быть и в евро выпуск. Это связано с тем, что часть европейских инвесторов, в частности немецких, проявляли серьезный интерес к покупке бумаг в евро", - сказал Вышковский.

Он уточнил, что Минфин может разместить новые бумаги в евро в случае, если увидит спрос в достаточном объеме. "Нельзя выпустить такому эмитенту, как РФ, бумагу на €200 млн. В любом случае минимальный объем должен быть сотни миллионов", - сказал глава департамента.

Евробонды "Россия-2047"

Он добавил, что Минфин исключил вероятность размещения дополнительного выпуска евробондов серии "Россия-2047" в 2018 году.

"Россия-2047" - самая большая бумага по нашим оценкам вообще на развивающихся рынках, $7 млрд. Это очень много, мы пошли на то, чтобы на один год повесить такую нагрузку, дело в том, что это еще и валютные обязательства. Этот год еще в отделенной перспективе, но мы как ответственный заемщик не можем об этом не думать. Поэтому точно предложения этой бумаги на этот год не будет", - сказал Вышковский.

Минфин может провести до конца 2018 года размещение дополнительных выпусков евробондов - в рамках нового выпуска на $2,2 млрд и обмена на $800 млн, отметил Вышковский.

"Лимиты по обмену и лимиты по кэшевому размещению мы не выбрали. И там, и там остается - $800 млн и $2,2 млрд соответственно", - сказал он.

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