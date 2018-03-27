Минфин рассматривает продажу 100% производителя бриллиантов "Кристалл"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Министерство финансов рассматривает вариант продажи 100% акций крупнейшего в РФ производителя бриллиантов - завода "Кристалл" в Смоленске, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

На прошлой неделе он заявлял, что ведомство рассматривает варианты приватизации завода.

"Руководство (завода - прим. ТАСС) нас поддерживает, с руководством у нас полный контакт, оно всячески способствует приватизации. Так что мы сейчас с ним договорились, что, скорее всего, будет продажа 100% (предприятия - прим. ТАСС)", - сказал замминистра. В настоящее время Российской Федерации принадлежит 100% акций "Кристалла".

Завод был основан в 1963 году. Предприятие специализируется на массовом производстве бриллиантов класса премиум, или Triple Excellent, что является высшим отраслевым стандартом. Сбытовая сеть "Кристалла" представлена в ведущих мировых центрах торговли алмазами и бриллиантами: Антверпене, Гонконге, Нью-Йорке и Дубае.