Проект мотивации водителей помог логистическому оператору на 30% снизить текучку кадров

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Программа мотивации водителей "Покорители дорог" помогла транспортно-логистическому оператору "Деловые линии" снизить текучку кадров на треть. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании.

"Новая система мотивации не только помогла более чем на 30% сократить текучесть водительского состава и привлечь 2400 новых водителей, но и поднять привлекательность всей профессии в глазах соискателей",- сказал собеседник агентства. Он отметил, что программу "Покорители дорог" признали одной из лучших в рамках премии "HR-бренд", где она представлялась в номинации "Федерация".

"Налицо слаженная командная работа служб "Деловых Линий", в проекте эффективно использованы современные инструменты и HR-практики", - сказала представитель оргкомитета премии Нина Осовицкая. По ее словам, компания участвовала в самой конкурентной номинации, в которой было представлено 37 проектов, реализованных в регионах России, Москве и Санкт-Петербурге, и получила высокие оценки жюри.

В свою очередь, генеральный директор группы компаний "Деловых линий" Фарид Мадани заметил, что в результате реализации программы компания получила положительную обратную связь от самих водителей - как от текущих сотрудников, так и от тех, кто хочет присоединиться к команде. "А значит, мы правильно идем к нашей цели - быть лучшим работодателем для водителей в России",- подчеркнул он.

О программе

Проект "Покорители дорог" реализуется по всей стране и касается всех аспектов работы дальнобойщиков. В частности, для водителей-экспедиторов оптимизированы рабочие процессы, улучшены условия оплаты труда и система нематериальной мотивации, запущены персонифицированные рейтинги, организован конкурс профессионального мастерства "Лига профессионалов" и разработано отдельное мобильное приложение.

"Ежемесячно на уровне компании награждаются более 30 лучших водителей, а по итогам квартала лучший водитель получил в подарок автомобиль",- пояснили в пресс-службе компании. Также в группе компаний "Деловые линии" действует строгая система менеджмента качества стандарта ISO 9001:2015.

О компании

Группа компаний "Деловые линии" является одним из крупнейших транспортно-логистических операторов России, занимающим первое место как в сегменте перевозки сборных грузов, так и по объему складских площадей в управлении. Также "Деловые линии" лидирует среди транспортных компаний по размеру собственного автопарка, включающего в себя порядка 4 тыс. машин ведущих мировых и российских производителей.