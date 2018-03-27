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Структура "Ростеха" подала заявку на конкурс строительства электростанции в Тамани

Экономика и бизнес
27 марта, 22:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Пока это единственная заявка, поданная в рамках торгов

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. "Технопромэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") во вторник подала заявку для участия в конкурсе на строительство теплоэлектростанции (ТЭС) в Тамани мощностью до 460 МВт. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель "Ростеха".

"Заявка на конкурс, действительно, подана. Мы заинтересованы в участии в данном проекте, так как заканчиваем работы в Крыму, где достраиваем Таврическую и Балаклавскую ТЭС. Имеются все возможности и ресурсы, прежде всего, мобилизованный опытный персонал и техника, чтобы быстро встроиться в аналогичный проект в Краснодарском крае", - сказал он.

Согласно данным электронной системы, заявка на участие в конкурсе на строительство ТЭС в Тамани была подана 27 марта. Это пока единственная заявка, поданная в рамках торгов. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18:00 мск 28 марта. Итоги будут объявлены до 1 апреля.

Предыстория

Ранее сообщалось, что процедуру допуска на участие в конкурсе прошли три компании: структура "Росатома" - "ВетроОГК", структура ГК "Ростех" - "Технопромэкспорт" и компания "Фортум" ("дочка" финской Fortum). Прохождение этого этапа не означает, что компании будут в дальнейшем подавать заявки на строительство станции в рамках конкурса. Процедура допуска - технический процесс проверки заявленных станций на соответствие их проектам, только компании, прошедшие процедуру допуска, в дальнейшем смогут принимать участие в последующих этапах конкурса на строительство ТЭС в Тамани.

Проект строительства электростанции в Тамани обсуждается с лета 2015 года. Первый конкурс по выбору инвестора, объявленный в 2016 году, не состоялся из-за отсутствия заявок. После этого Минэнерго пересмотрело ценовые параметры тендера, а также технические требования к оборудованию.

Сначала планировалось, что мощность новой станции составит более 600 МВт, но позже она была снижена до 460 МВт. Инвесторам предложили построить электростанцию по механизму договора о предоставлении мощности (ДПМ) - с гарантированным возвратом инвестиций в течение 15 лет. Поставка электроэнергии должна начаться в 2021 году.

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