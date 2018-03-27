"Лукойл" и Eni выиграли нефтегазовый блок на шельфе Мексики

ТАСС, 27 марта. Консорциум "Лукойла" и итальянской Eni выиграли 28-й нефтегазовый блок на шельфе Мексиканского залива в ходе аукциона, который провела Национальная комиссия Мексики по углеводородам во вторник.

"Лукойл" и Eni предложили роялти (доля государства в операционной прибыли от разработки месторождения - прим. ТАСС) в размере 65%, то есть максимально возможный по условиям торгов. Такой же размер предложил консорциум Dea и Premier, однако "Лукойл" и Eni обозначили больший размер единоразового платежа - $59,8 млн, тогда как Dea - только $14,17 млн. Всего на блок претендовали пять заявителей.

Всего консорциум "Лукойл" и Eni претендовали в ходе аукциона на четыре блока - 28, 30, 31 и 33 - все они расположены в нефтеносной провинции Куэнкас де Сурэсте. По 30-му блоку "Лукойл" предложил роялти в размере 65% и платеж в размере $46,8 млн, чем превзошел пятерых претендентов, среди которых были Total, Pemex и Repsol. Однако он проиграл этот лот компании Deutsche Erdoel Mexico, мексиканской дочке германской нефтегазовой Dea, подконтрольной российскому бизнесмену Михаилу Фридману. Dea предложила за месторождение $51,15 млн при равном размере роялти (65%).

Также "Лукойл" не получил 31-й и 33-й блоки, победителями по которым стали Pan American и Total соответсвенно.

Dea в ходе этого же аукциона выиграла еще два лота - 16-й и 17-й блоки в провинции Тампико Мисантла Веракрус.

"Лукойл" и Eni прежде уже участвовали в мексиканском тендере. В июне прошлого года, в ходе второго раунда они получили три участка, еще один "Лукойл" выиграл самостоятельно. Глава компании Вагит Алекперов ранее оценивал инвестиции в мексиканские участки в объеме $250 млн.

Всего на торги в ходе первого тендера третьего раунда выставлялось 35 участков на мелководном шельфе Мексиканского залива. Второй тендер третьего раунда запланирован на июль.