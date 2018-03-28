Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Микрофинансовые организации получили почти 15 млрд рублей просроченных долгов в 2017 году

Экономика и бизнес
28 марта, 4:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Доля задолженности, просроченной более чем на 90 дней, увеличилась до 40%

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Микрофинансовые организации (МФО) добавили на свой баланс почти 15 млрд рублей просроченной задолженности, что составляет половину прироста объема портфеля микрозаймов за 2017 год. При этом доля задолженности, просроченной более чем на 90 дней, увеличилась до 40%, а объем портфеля микрозаймов за 2017 год вырос более чем на 35% - с 88 млрд до 121 млрд рублей, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на обзор рынка микрофинансирования агентства "Эксперт РА" по итогам прошлого года.

Смотрите также
Здание Центробанка РФ

Занять до зарплаты: микрокредиты могут стать дешевле

Издание обратило внимание, что такая ситуация сложилась из-за требований ЦБ к резервам по проблемным долгам: 30 дней просрочки - 50% резервов, 90 дней просрочки - 100% резерв.

"Резервы вычитают из капитала ту самую бумажную прибыль, у многих компаний в середине 2017 года разово возникла необходимость создания очень большого объема резервов до конца года, - приводит газета слова ведущего аналитика "Эксперт РА" Ивана Уклеина. - Соответственно, эти компании перестали совершать уступки прав требования и до конца года накапливали проблемный долг на балансе, чтобы в конце года досоздавать резервы не с нуля, а с этой высокой базы".

Отмечается, что в текущем году МФО будут пытаться распродать эти просроченные долги, коллекторы готовы купить их недорого.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала провалом Мэй британскую презентацию о Солсбери для иностранных послов
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
4
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
5
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
6
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
7
Руки прочь от нашего суверенитета: первый в своем роде доклад Совета Федерации РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама