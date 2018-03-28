Микрофинансовые организации получили почти 15 млрд рублей просроченных долгов в 2017 году

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Микрофинансовые организации (МФО) добавили на свой баланс почти 15 млрд рублей просроченной задолженности, что составляет половину прироста объема портфеля микрозаймов за 2017 год. При этом доля задолженности, просроченной более чем на 90 дней, увеличилась до 40%, а объем портфеля микрозаймов за 2017 год вырос более чем на 35% - с 88 млрд до 121 млрд рублей, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на обзор рынка микрофинансирования агентства "Эксперт РА" по итогам прошлого года.

Издание обратило внимание, что такая ситуация сложилась из-за требований ЦБ к резервам по проблемным долгам: 30 дней просрочки - 50% резервов, 90 дней просрочки - 100% резерв.

"Резервы вычитают из капитала ту самую бумажную прибыль, у многих компаний в середине 2017 года разово возникла необходимость создания очень большого объема резервов до конца года, - приводит газета слова ведущего аналитика "Эксперт РА" Ивана Уклеина. - Соответственно, эти компании перестали совершать уступки прав требования и до конца года накапливали проблемный долг на балансе, чтобы в конце года досоздавать резервы не с нуля, а с этой высокой базы".

Отмечается, что в текущем году МФО будут пытаться распродать эти просроченные долги, коллекторы готовы купить их недорого.