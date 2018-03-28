Орешкин: инфраструктура становится серьезным сдерживающим фактором экономического роста РФ

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Развитие инфраструктуры является ключевым вопросом для ускорения экономического роста России, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на итоговой коллегии министерства.

"Вопрос нехватки инфраструктуры, недостаточного качества является сейчас сдерживающим для экономического роста", - подчеркнул он.

Орешкин отметил, что Россия отстает от других стран по ряду показателей. Например, по длине высокоскоростных магистралей на человека наша страна уступает не только Германии, Китаю, Японии и Корее, но и Турции (5 км на человека в России против 9 км на человека в Турции).

Министр добавил, что ситуация с федеральными автомобильными дорогами улучшается, однако региональные дороги остаются в неудовлетворительном состоянии. Так, 78% федеральных дорог находятся в нормативном состоянии и лишь 39% региональных дорог соответствуют нормативам.

Кроме того, Орешкин обратил внимание на средний возраст энергомощностей. В России он составляет 34 года, превышая возраст мощностей в США (30 лет), Германии (23 года), Турции (14 лет) и Китая (11 лет).

Кроме того, министр указал на тренд снижения инвестиций в инфраструктуру в последние годы. Сейчас объем инвестиций составляет около 3% ВВП. Такой уровень не способствует экономическому росту, считает глава МЭР.