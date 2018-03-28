Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Орешкин: инфраструктура становится серьезным сдерживающим фактором экономического роста РФ

Экономика и бизнес
28 марта, 11:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Министр отметил тенденцию снижения инвестиций в инфраструктуру в последние годы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Развитие инфраструктуры является ключевым вопросом для ускорения экономического роста России, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на итоговой коллегии министерства.

"Вопрос нехватки инфраструктуры, недостаточного качества является сейчас сдерживающим для экономического роста", - подчеркнул он.

Орешкин отметил, что Россия отстает от других стран по ряду показателей. Например, по длине высокоскоростных магистралей на человека наша страна уступает не только Германии, Китаю, Японии и Корее, но и Турции (5 км на человека в России против 9 км на человека в Турции).

Министр добавил, что ситуация с федеральными автомобильными дорогами улучшается, однако региональные дороги остаются в неудовлетворительном состоянии. Так, 78% федеральных дорог находятся в нормативном состоянии и лишь 39% региональных дорог соответствуют нормативам.

Кроме того, Орешкин обратил внимание на средний возраст энергомощностей. В России он составляет 34 года, превышая возраст мощностей в США (30 лет), Германии (23 года), Турции (14 лет) и Китая (11 лет).

Кроме того, министр указал на тренд снижения инвестиций в инфраструктуру в последние годы. Сейчас объем инвестиций составляет около 3% ВВП. Такой уровень не способствует экономическому росту, считает глава МЭР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников
2
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
3
Источник: замгубернатора Кемеровской области Алексея Зеленина сняли с должности
4
"Лада" и "Югра" исключены из состава участников КХЛ
5
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
6
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров