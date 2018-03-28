В Башкирии после падения объема инвестиций на 100 млрд рублей изменят законодательство

УФА, 28 марта. /ТАСС/. Власти Башкирии скорректируют региональное законодательство после падения объема инвестиций в 2017 году, по предварительным подсчетам, на 100 млрд рублей по отношению к 2016 году. Об этом сообщил в среду журналистам вице-премьер республики, министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев.

По данным правительства региона, что в 2016 году объем привлеченных инвестиций в капитал Башкирии составил 360 млрд рублей, по итогам 2017 года - около 260-265 млрд рублей.

"В качестве одной из основных причин [падения объема инвестиций] было названо увеличение стоимости заемного капитала. С точки зрения 2018 года мы подкорректируем немного инвестиционное законодательство, хотя считаем, что оно достаточно серьезное и продвинутое. В частности, в законодательство республики будет внесено изменение по специальным инвестиционным контрактам, это привлечет как минимум два крупных проекта федеральных компаний, которые ждут эти поправки", - сказал он, отказавшись уточнить название компаний.

"Мы оставляем на том же уровне льготы по налогу на имуществу, по налогу на прибыль, моменты, связанные с предоставлением земли в аренду без торгов, сокращаем сроки подключения к инженерным коммуникациям", - добавил Гурьев.

Еще одной точкой роста власти видят "более плотное взаимодействие с инвесторами". Инвесторы будут условно разбиты на две большие группы: крупные (15-20 компаний) и малый и средний бизнес. "Мы предполагаем раз в квартал приглашать их для отчета перед главой Башкирии на общественном совете по улучшению предпринимательского климата о том, какие планы они взяли на себя в начале года и как их реализуют", - пояснил вице-премьер республики.

Гурьев принимает участие в открытом выездном совещании Минэкономразвития РФ в Уфе, которое посвящено обсуждению системы "Одного окна" при рассмотрении и реализации инвестиционных проектов.