В Башкирии пересчитают объем инвестиций, ожидая корректировок от "Интер РАО" и "Башнефти"

УФА, 28 марта. /ТАСС/. Власти Башкирии ожидают увеличения показателя привлеченных инвестиций в основной капитал по итогам 2017 года в сторону увеличения за счет корректировок в подсчетах "Интер РАО" и "Башнефти". Об этом сообщил журналистам вице-премьер республики, министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев.

По данным правительства региона, что в 2016 году объем привлеченных инвестиций в капитал Башкирии составил 360 млрд рублей, по итогам 2017 года - около 260-265 млрд рублей.

"Сейчас мы говорим, что по факту зафиксирован [в 2017 году объем инвестиций] в районе 260-265 млрд рублей, но эта цифра корректируется в настоящий момент после ряда совещаний. Была создана рабочая группа по изучению динамики движения инвестиций в республике. Проведя пару заседаний, мы поняли, что в силу профессиональной подготовки бухгалтеров, в силу того, что бухгалтерские службы в большинстве компаний, особенно федерального уровня, централизованы и имеют разные подходы к оценке, <…> будут скорректированы определенные показатели", - сказал Гурьев.

Он допустил изменения цифр энергетического холдинга "Интер РАО", также, по словам чиновника, "возможно, скорректирует свои показатели инвестиционного положения "Башнефть". "Поэтому эту цифру мы ожидаем чуть побольше", - добавил Гурьев.

Гурьев принимает участие в открытом выездном совещании Минэкономразвития РФ в Уфе, которое посвящено обсуждению системы "Одного окна" при рассмотрении и реализации инвестиционных проектов.