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Минстрой может согласовать кандидатуру нового застройщика ЖК "Царицыно" в апреле

Экономика и бизнес
28 марта, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Это связано с переносом заседания суда, где может быть объявлено конкурсное производство

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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Минстрой РФ готов согласовать кандидатуру нового застройщика московского долгостроя ЖК "Царицыно", сообщил в среду глава министерства Михаил Мень.

"Мы ждем судебных решений и после этого вы входите на нашу комиссию для утверждения нового застройщика" - сказал он, обращаясь к главе Москомстройинвеста Константину Тимофееву в ходе селекторного совещания с регионами.

Заседание суда, на котором может быть объявлено конкурсное производство по ЖК "Царицыно", перенесено на апрель, отметил глава Москомстройинвеста. По его словам, после решения суда новый застройщик сможет выйти на объект ЖК "Царицыно" при условии согласования с федеральным Минстроем.

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Тимофеев также сообщил, что в 2018 году в Москве планируется завершить строительство 15 долгостроев.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что в столице насчитывается порядка 30 проблемных объектов. Власти Москвы возьмут на себя ответственность по достройке ряда наиболее проблемных объектов, включая жилые комплексы "Царицыно", "Академ-палас" и "Терлецкий парк". Новым застройщиком "Царицыно" город определил АО "Мосотделстрой №1".

История долгостроя

Строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО "МКХ" обязался сдать объект в 2012 году, однако не исполнил обязательства по 3265 ДДУ, из них 2650 на жилые помещения.

За время реализации проекта застройщик заключил 4017 ДДУ, по 3265 договорам обязательства не исполнены, так как строительство жилого комплекса было приостановлено.

Владелец группы Игорь Пинкевич в настоящее время находится под арестом по делу о мошенничестве при строительстве жилых комплексов "Царицыно-1" и "Царицыно-2".

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