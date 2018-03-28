Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Башкирия намерена привлечь 361,44 млрд рублей инвестиций после снижения объема в 2017 году

Экономика и бизнес
28 марта, 12:54 UTC+3 УФА УФА 28, марта. /ТАСС

В правительстве региона отметили, что по итогам 2017 года объем привлеченных инвестиций составил около 260 - 265 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 28 марта. /ТАСС/. Власти Башкирии планируют привлечь в 2018 году 361,44 млрд рублей инвестиций, что на 0,4% больше показателя 2016 года. Об этом сообщил в среду журналистам вице-премьер республики, министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев.

По данным правительства региона, в 2016 году объем привлеченных инвестиций в капитал Башкирии составил 360 млрд рублей, по итогам 2017 года - около 260 - 265 млрд рублей. Одной из основных причин снижения показателя называют увеличение стоимости заемного капитала. При этом итоговые цифры за прошлый год, как ранее в среду отмечал Гурьев, могут изменить в сторону увеличения после корректировок в подсчетах некоторых крупных компаний.

"Мы для себя планку не снижаем, исходим из того, что должны вырасти на 0,4% в 2018 году. И считаем это не от 260 млрд рублей [в 2017 году], а от 360 млрд рублей [в 2016 году]", - сказал чиновник. Таким образом, показатель в этом году должен составить 361,44 млрд рублей.

Гурьев принимает участие в открытом выездном совещании Минэкономразвития РФ в Уфе, которое посвящено обсуждению системы "Одного окна" при рассмотрении и реализации инвестиционных проектов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Башкортостан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
2
Источник: замгубернатора Кемеровской области Алексея Зеленина сняли с должности
3
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
4
"Лада" и "Югра" исключены из состава участников КХЛ
5
Умер конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Врачи планируют отключить пострадавшего в Кемерове ребенка от аппарата ИВЛ
Темы дня
Новости партнеров