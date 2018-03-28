На Кубани с 2018 года обнулили налог на имущество для части олимпийских объектов в Сочи

КРАСНОДАР, 28 марта. /ТАСС/. Законодательное собрание Краснодарского края в среду одобрило обнуление на несколько лет ставки по налогу на имущество для олимпийских объектов, которые находятся в горном кластере Сочи или будут принимать чемпионат "Формулы-1", передает корреспондент ТАСС.

"Ставка в размере 0% установлена на 2018 - 2022 годы для организаций, имеющих в собственности олимпийские объекты горного кластера Сочи, созданные за счет кредитных средств от государственных корпораций. На 2018 - 2025 годы - для организаций, обладающих или обладавших правом на проведение чемпионата мира FIA "Формула-1". В обоих случаях нулевая ставка распространяется только на олимпийские объекты. Это делается, чтобы избежать банкротства организаций, которые строили объекты к Олимпиаде за счет кредитов и сейчас являются общественно значимыми", - рассказали ТАСС в пресс-службе регионального министерства финансов.

Как рассказали ТАСС в компаниях, владеющих олимпийскими объектами, речь может идти о центре "Омега" (изначально отвечал за гоночный автодром, где проводятся этапы "Формулы-1") и новом собственнике трассы, которому ее готовится передать "Омега"; горнолыжном комплексе "Газпром", который владеет биатлонной трассой "Лаура"; компании "Роза Хутор", которой принадлежат олимпийская деревня в горном кластере, горнолыжные склоны и инфраструктура.