Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Кубани с 2018 года обнулили налог на имущество для части олимпийских объектов в Сочи

Экономика и бизнес
28 марта, 14:39 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 28, марта. /ТАСС

Нулевую ставку установили для организаций, имеющих в собственности объекты в горном кластере города, созданные за счет кредитных средств от госкорпораций

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 28 марта. /ТАСС/. Законодательное собрание Краснодарского края в среду одобрило обнуление на несколько лет ставки по налогу на имущество для олимпийских объектов, которые находятся в горном кластере Сочи или будут принимать чемпионат "Формулы-1", передает корреспондент ТАСС.

"Ставка в размере 0% установлена на 2018 - 2022 годы для организаций, имеющих в собственности олимпийские объекты горного кластера Сочи, созданные за счет кредитных средств от государственных корпораций. На 2018 - 2025 годы - для организаций, обладающих или обладавших правом на проведение чемпионата мира FIA "Формула-1". В обоих случаях нулевая ставка распространяется только на олимпийские объекты. Это делается, чтобы избежать банкротства организаций, которые строили объекты к Олимпиаде за счет кредитов и сейчас являются общественно значимыми", - рассказали ТАСС в пресс-службе регионального министерства финансов.

Как рассказали ТАСС в компаниях, владеющих олимпийскими объектами, речь может идти о центре "Омега" (изначально отвечал за гоночный автодром, где проводятся этапы "Формулы-1") и новом собственнике трассы, которому ее готовится передать "Омега"; горнолыжном комплексе "Газпром", который владеет биатлонной трассой "Лаура"; компании "Роза Хутор", которой принадлежат олимпийская деревня в горном кластере, горнолыжные склоны и инфраструктура.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Формула-1 Краснодарский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Петербурге горит здание автоцентра
2
Знаменитые песни из кино, которые исполнил Олег Анофриев
3
МЧС рекомендует москвичам сократить время пребывания на открытом воздухе в среду вечером
4
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
5
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров