Путин провел совещание по подготовке документов на основе положений послания парламенту

НОВО-ОГАРЕВО, 28 марта. /ТАСС/. Задачи, поставленные в послании главы государства Федеральному собранию, требуют формализации, этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Нужно подготовиться к тому, чтобы формализовать те задачи, которые поставлены в послании [президента Федеральному собранию]", - заявил он. "Просил бы вас высказаться по поводу тех конкретных мер, которые вы предлагаете для решения задач, которые в послании были изложены", - обратился он к участникам совещания.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, министры финансов Антон Силуанов и экономического развития Максим Орешкин и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.