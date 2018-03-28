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Путин провел совещание по подготовке документов на основе положений послания парламенту

Экономика и бизнес
28 марта, 15:05 UTC+3

Президент заявил о необходимости формализовать задачи, поставленные в послании

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НОВО-ОГАРЕВО, 28 марта. /ТАСС/. Задачи, поставленные в послании главы государства Федеральному собранию, требуют формализации, этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Нужно подготовиться к тому, чтобы формализовать те задачи, которые поставлены в послании [президента Федеральному собранию]", - заявил он. "Просил бы вас высказаться по поводу тех конкретных мер, которые вы предлагаете для решения задач, которые в послании были изложены", - обратился он к участникам совещания.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, министры финансов Антон Силуанов и экономического развития Максим Орешкин и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
Персоны
Вайно, Антон Эдуардович Белоусов, Андрей Рэмович Силуанов, Антон Германович Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич Орешкин, Максим Станиславович Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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