Первой IТ-компанией в калининградской ОЭЗ стал разработчик программ для автодилеров

КАЛИНИНГРАД, 28 марта. /ТАСС/. Разработчик программного обеспечения для автодилеров стал первой IТ-компанией, ставшей резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) Калининградской области, зарегистрированной в 2018 году по новым правилам. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Корпорации развития региона.

"Компания "Диалерфаер-Калининград" стала первой IТ-компанией, ставшей резидентом ОЭЗ области в 2018 году по новым правилам", - сказал представитель пресс-службы корпорации Станислав Пахотин.

Компания входит в холдинг DealerSocket с головным офисом в Сан-Клементе (США, Калифорния), работает в Калининграде пять лет, разрабатывает программное обеспечение для зарубежных автодилеров, специализируясь на автоматизации работы дилерских центров и ориентируясь на рынки США, Канады и Австралии.

По словам генерального директора "Диалерфаер-Калининград" Натальи Ильиной, в калининградском офисе работают 37 человек, но компания планирует нарастить штат до 90 сотрудников за счет расширения направлений деятельности.

С января 2018 года вступили в силу поправки в закон о калининградской ОЭЗ, дающие преференции новым резидентам. В частности, для компаний в сфере информационных технологий минимальный порог инвестиций для включения в реестр резидентов снизили до 1 млн рублей. Они наряду с другими новыми резидентами ОЭЗ также освобождаются от налога прибыль, на имущество и землю со снижением ставки социальных взносов с 30% до 7,6%.

Как сообщалось ранее, к середине марта текущего года в реестр резидентов калининградской ОЭЗ включили 13 компаний с общим объемом заявленных инвестиций 6,3 млрд рублей. До конца марта планируют рассмотрение еще девяти заявок, в том числе четыре от IТ-компаний, с объемом инвестиций 1,5 млрд рублей. По данным областных властей, в этом году ожидают новые проекты с инвестициями, по меньшей мере еще на 5 млрд рублей, на которые инвесторы готовят пакеты документов.