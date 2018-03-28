Поправки к Газовой директиве ЕС не позволят подвести Nord Stream 2 под третий энергопакет

БРЮССЕЛЬ, 28 марта. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Предложенные Еврокомиссией поправки к Газовой директиве Евросоюза не позволят автоматически подвести под нормы третьего энергопакета газопроводы из третьих стран и фактически обяжут Еврокомиссию искать соглашения с Россией по "Северному потоку - 2" (Nord Stream - 2). Об этом говорится в полученной ТАСС второй части заключения юридической службы Совета ЕС по предложенным Еврокомиссией поправкам в Газовую директиву ЕС.

В первой части заключения Совета ЕС содержался вывод, что предложенные Еврокомиссией поправки о морских газопроводах из третьих стран противоречат Конвенции ООН по морскому праву.

Чтобы поправки ЕК к Газовой директиве Евросоюза вступили в силу, они должны получить одобрение всех стран сообщества в Совете ЕС.

Назад к мандату?

"Если часть газопровода находится за пределами юрисдикции Евросоюза, и противоречащие друг другу нормы двух или более юрисдикций (государств - прим.ТАСС) применяются к одному газопроводу, заключение межправительственного соглашения для работы этого газопровода становится необходимым для снятия противоречащих друг другу требований", - говорится в документе.

В прошлом году Еврокомиссия объявила, что намерена заключить двустороннее соглашение с РФ о строительстве и будущем регулировании "Северного потока-2", однако Совет ЕС не поддержал утверждение мандата ЕК на переговоры с Москвой. Тогда Еврокомиссия решила изменить европейское газовое законодательство, чтобы административным путем подвести "Северный поток-2" под нормы Третьего энергопакета. Однако пока юридические оценки этих предложений внутри самого Евросоюза не вызывают оптимизма у Брюсселя.

Теперь, если страны ЕС, несмотря на все противоречия, все же одобрят предложения ЕК по новым правилам игры на европейском газовом рынке (или Еврокомиссия сможет снять эти противоречия путем дальнейшей работы над текстом), Совету ЕС придется вновь возвращаться к отвергнутому им же мандату для Еврокомиссии на переговоры с Россией по "Северному потоку-2".

Москва не раз заявляла, что не видит оснований для этих переговоров, поскольку "Северный поток-2" - коммерческий проект, регулируемый международными нормами.

Суверенитет - Брюсселю

В случае принятия предложенных Еврокомиссией поправок к Газовой директиве ЕС, страны сообщества должны будут делегировать Брюсселю часть своего энергетического суверенитета, лишившись права самостоятельно заключать соглашения о строительстве и использовании газопроводов с не входящими в ЕС государствами, следует из выводов юридической службы Совета ЕС.

"С принятием предложенной директивы, [Европейский] союз приобретет эксклюзивные компетенции по заключению соглашений с третьими странами (не входящими в ЕС - прим. ТАСС) по строительству или использованию газопроводов в той мере, в которой они могут затронуть правила общего рынка, - отмечается в документе. - Страны ЕС более не смогут принимать на себя международные обязательства, которые могут затронуть нормы Евросоюза по третьему энергопакету".

Юристы Совета ЕС также отметили, что в предложениях Еврокомиссии не прописаны четкие критерии и временные интервалы, на основании которых страны Евросоюза смогут предоставлять изъятия из действующего законодательства для уже существующих энергетических проектов. Таким образом, в редакции текста поправок, Еврокомиссии оставила вопрос об изъятиях целиком на усмотрение стран сообщества, что противоречит базовым легальным принципам ЕС, в частности, равенства всех субъектов перед законом.

Противоречат нормам ООН

Брюссельский портал Euractiv опубликовал 5 марта выдержки из первой части заключения юридической службы Совета ЕС по другому разделу того же пакета поправок Еврокомиссии, где речь шла о специфических нормах регулирования морских газопроводов, пересекающих исключительные экономические зоны (ИЭЗ) стран ЕС. Юристы квалифицировали предложения ЕК как противоречащие нормам ООН.

"ЕС не обладает полномочиями применять энергетические нормы по разделению [активов по производству и транспортировке энергоресурсов], прозрачности и доступу независимых компаний [к транспортным мощностям], а также тарифное регулирование к трубопроводам, при эксплуатации которых исключительные экономические зоны (ИЭЗ) стран ЕС не используются, а лишь пересекаются, - пишет Euractiv. - Предложение о применении газовой директивы ЕС к ИЭЗ противоречит статьям 56 и 58 Конвенции ООН по морскому праву".

Бизнес не оценил

Euractiv также отметил, что инициативы ЕК по ужесточению газовых норм в отношении морских газопроводов встретили резкую критику со стороны компаний энергетического сектора ЕС. Из 34 компаний, участвовавших в рыночном тесте этих предложений, который завершился 31 января, 22 выступили против предложений ЕК.

По данным здания, в поддержку инициативы ЕК высказались 12 компаний, 11 из которых базируются в Польше, крупнейшим акционером семи из них является Польша. Во всех остальных 22 заявлениях от различных европейских промышленных ассоциаций, таких как Eurogas и BusinessEurope, предложения ЕК были отвергнуты.

Газовые нормы и пакеты

ЕК в ноябре прошлого года одобрила поправки к Газовой директиве Евросоюза. Таким образом она намерена распространить на "Северный поток - 2" и любые другие морские трубопроводы действие дискриминационного для поставщиков газа третьего энергопакета ЕС. Для вступления этих поправок в силу необходимо одобрение Совета ЕС и Европарламента.

Третий энергопакет предусматривает, во-первых, обязательное отделение производственных активов энергетических компаний от транспортных и передачу транспортной инфраструктуры независимым операторам; во-вторых, резервирование до половины мощностей трубопроводов для перекачки энергоресурсов независимых компаний; в-третьих, в соответствии с требованиями транспарентности предусмотрено детальное информирование Еврокомиссии о работе объектов энергетической инфраструктуры, в том числе о порядке установления тарифов на транспортировку ресурсов.

Этот документ, принятый в 2009 году, был изначально направлен на расширение контроля Брюсселя над экспортом российского газа в страны ЕС.