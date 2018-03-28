WSJ: против Apple подано около 60 исков в связи с намеренным замедлением работы iPhone

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Около 60 судебных исков уже подано в США в отношении корпорации Apple, признавшей, что она замедляла производительность старых моделей смартфонов iPhone. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

По ее данным, с декабря прошлого года десятки жителей США подали по меньшей мере 59 исков, в которых обвинили Apple в том, что она намеренно замедляла работу своих устройств для того, чтобы заставлять потребителей покупать новые модели. Как пишет газета, истцы требуют компенсаций, суммы которых не указываются, а также бесплатной замены аккумуляторов устройств и проведения от Apple честной и прозрачной рекламной кампании.

По сведениям The Wall Street Journal, в данный момент решается, могут ли поданные жалобы быть объединены в один коллективный иск. Решение на этот счет может быть принято по итогам рассмотрения соответствующего запроса в суде в Атланте (штат Джорджия) в ближайшие дни.

Ранее министерство юстиции США инициировало проверку в отношении Apple по факту замедления работы старых iPhone. Аналогичное разбирательство проводит американская Комиссия по ценным бумагам и биржам.

В конце прошлого года Apple признала, что замедляла работу старых моделей своих устройств из-за того, что установленные в них литий-ионные аккумуляторы со временем теряют мощность, и их энергии может не хватать, к примеру, в момент пользования аппаратами в холодную погоду. Чтобы избежать внезапных отключений, корпорация внесла изменения в операционную систему iOS, которые замедляют выполнение определенных задач при нехватке ресурсов.

За такой шаг компания подверглась критике. Она принесла извинения потребителям и снизила цену на новые аккумуляторы для старых моделей устройств. Впоследствии Apple сообщила, что выпустит обновление для iOS, которое добавит возможность отключения функции искусственного замедления работы старых устройств в случае нехватки энергии.