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"Электроцинк" в Северной Осетии направит 10 млрд рублей на модернизацию к 2022 году

Экономика и бизнес
28 марта, 21:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Гендиректор предприятия отметил, что программа модернизации направлена на снижение экологических рисков

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Завод "Электроцинк" в Северной Осетии (входит в состав Уральской горно-металлургической компании, УГМК) приступил к реализации программы модернизации цинкового производства, рассчитанной на 2018-2022 годы. Объем запланированных инвестиций превышает 10 млрд рублей, сообщается на сайте предприятия.

"Программа предусматривает техническое перевооружение цинкового производства со строительством нового цеха электролиза цинка, внедрением высокопроизводительного и экологически безопасного оборудования взамен устаревшего, модернизацией ряда других основных цехов для увеличения эффективности производства и улучшения условий труда. Объем запланированных инвестиций превышает 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщал гендиректор предприятия Игорь Ходыко, программа модернизации цинкового производства направлена на снижение экологических рисков и должна повысить конкурентоспособность предприятия на мировом рынке производителей цинка.

В 2018 году также предполагается завершить подготовку рабочей документации по новому цеху электролиза цинка. Стоимость только проектной и рабочей документации промышленного объекта составит около 235 млн рублей. Кроме этого, в 2018 году "Электроцинк" введет в работу и новый конечный абсорбер, построенный по программе реконструкции сернокислотного цеха в 2017 году.

ОАО "Электроцинк" - предприятие металлургического комплекса УГМК, производит и реализует цинк, кадмий, серную кислоту, цинк-алюминиевые сплавы. УГМК - российская горно- металлургическая компания, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России, объединяет более 40 предприятий в 15 регионах России и за рубежом, на которых работают более 80 тыс. сотрудников.

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