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Guardian: Мэй согласна рассмотреть запрет на продажу долговых бумаг РФ в районе Сити

Экономика и бизнес
29 марта, 6:18 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 29, марта. /ТАСС

Отмечается, что ранее такую идею поддержал глава МИД Великобритании Борис Джонсон

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

© Toby Melville/Pool Photo via AP

ЛОНДОН, 29 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть возможность введения запрета на продажу Россией своих долговых ценных бумаг на фондовом рынке Лондона. Об этом сообщила в среду газета The Guardian.

По утверждению издания, эта инициатива набрала обороты после того, как выяснилось, что в минувшем месяце клиринговые палаты Сити помогли одному из находящихся под санкциями российских банков выпустить евробонды на сумму в $4 млрд для покрытия государственного долга, и что около половины всех этих еврооблигаций приобрели лондонские инвесторы. Выяснилось, что лазейки в законодательстве и ЕС, и Великобритании позволили попавшим под санкции российским финансовым институтам выступать в роли главных андеррайтеров нового выпуска облигаций.

В этой ситуации глава комитета Палаты общин по международным делам Том Тугендхат трижды в течение прошлой недели поднимал вопрос о необходимости "залатать" эти лазейки. Он предложил, чтобы ведущие клиринговые компании Европы, в том числе Euroclear and Clearstream, не имели права работать с российскими облигациями, что, как уверяет газета, сделало бы последние практически нереализуемыми на вторичном рынке и воспрепятствовало бы приобретению большинством европейских и американских инвесторов евробондов из РФ.

Как отмечает газета, идея Тугендхата нашла поддержку у главы британского МИД Бориса Джонсона, который на прошлой неделе назвал ее интересной. Теперь данная инициатива стала предметом внимания уже и главы правительства.

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Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис
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