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Почта банк отказался от исковых требований к "Тинькофф банку"

Экономика и бизнес
29 марта, 7:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Соответствующий отказ принят и утвержден Арбитражным судом Москвы

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Почта банк отказался от исковых требований к "Тинькофф банку" по спору о товарном знаке "Лето". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Почта банка.

"Почта банк отказался от исковых требований к "Тинькофф банку" в связи с заключением между кредитными организациями лицензионного договора на использование товарного знака "Лето", принадлежащего Почта банку", - сказали в пресс-службе.

Соответствующий отказ от исковых требований принят и утвержден Арбитражным судом города Москвы.

Договор между банками предоставляет право "Тинькофф банку" использовать бренд "Лето" на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти при оплате вознаграждения в пользу Почта банка, добавили в пресс-службе, не уточнив сумму вознаграждения за использование товарного знака.

В феврале Почта банк подал иск на "Тинькофф банк", подробности иска не раскрывались.

Почта банк, созданный на основе "Лето банка", владеет данным торговым знаком. "Тинькофф банк", в свою очередь, запустил продуктовую линейку Letocard.

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