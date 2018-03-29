МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Почта банк отказался от исковых требований к "Тинькофф банку" по спору о товарном знаке "Лето". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Почта банка.

"Почта банк отказался от исковых требований к "Тинькофф банку" в связи с заключением между кредитными организациями лицензионного договора на использование товарного знака "Лето", принадлежащего Почта банку", - сказали в пресс-службе.

Соответствующий отказ от исковых требований принят и утвержден Арбитражным судом города Москвы.

Договор между банками предоставляет право "Тинькофф банку" использовать бренд "Лето" на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти при оплате вознаграждения в пользу Почта банка, добавили в пресс-службе, не уточнив сумму вознаграждения за использование товарного знака.

В феврале Почта банк подал иск на "Тинькофф банк", подробности иска не раскрывались.

Почта банк, созданный на основе "Лето банка", владеет данным торговым знаком. "Тинькофф банк", в свою очередь, запустил продуктовую линейку Letocard.