МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Глава Российского экспортного центра Петр Фрадков в апреле возглавит Промсвязьбанк, который был выбран опорным для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Мы сейчас нашли способ, чтобы Фрадков стал руководителем банка уже сейчас. При этом очевидно, что президентом или как там по уставу написано, он будет избираться после проведения собрания акционеров. Я не хочу называть конкретную юридическую формулировку, но мы придумали, как дать ему все бразды правления и ЦБ ее реализует. <...> я думаю, что в апреле, в течение буквально очень короткого времени, он станет фактическим руководителем", - сказал Моисеев.

В январе Фрадков сообщал ТАСС, что уже активно участвует в работе по переходу Промсвязьбанка в статус опорного для ГОЗ. Опорный банк Правительство совместно с ЦБ РФ определили Промсвязьбанк в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, сообщил ранее глава Минфина Антон Силуанов. Он отмечал, что банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного. В ЦБ заявили, что Промсвязьбанк продолжит классические операции наряду с сопровождением гособоронзаказа. В течение первого квартала 2018 года банк будет докапитализирован и передан в государственную собственность. Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года находится на санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), созданный ЦБ.