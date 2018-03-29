Art Pictures Бондарчука потребовала 126,7 млн рублей за прокат "Смешариков" за рубежом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 апреля рассмотрит иск компании "Арт Пикчерс Студия", основанной продюсерами Федором Бондарчуком и Дмитрием Рудовским, к ООО "Смешарики". Как сообщил ТАСС истец, речь идет о компенсации убытков и упущенной выгоды за международный прокат трех мультфильмов о смешариках.

"Суть претензии к ООО "Смешарики" в международной дистрибуции трёх полнометражных анимационных фильмов ("Смешарики. Начало", "Смешарики. Легенда о золотом драконе", "Смешарики. Дежавю"). <…> Учитывая, что ООО "Арт Пикчерс Студия" является основным инвестором, который привлек более 150 млн рублей заемных средств для производства фильмов (планировалось возместить их в том числе от международной реализации), мы предъявили обоснованные претензии о компенсации наших убытков и упущенной выгоды", - сказали в компании.

Как следует из картотеки арбитражных дел суда, иск на 126,7 млн рублей был подан 6 марта, а принят к производству 12 марта. Первое заседание назначено на 16 апреля.

По словам истца, дистрибуцией мультфильмов занималась Odin’s Eye Entertainment на основании заключенного в 2016 году с ООО "Смешарики" договора. При этом ООО "Смешарики" нарушило свои обязательства перед дистрибутором, в том числе, компания не поставила в срок материалы по мультфильму, в результате чего истец не получил гарантированное вознаграждение как правообладатель.

В группе компаний "Рики", которая занимается продвижением мультфильмов о смешариках, считают иск необоснованным и готовят возражение. "Требования ООО "Арт Пикчерс Студия" к ООО "Смешарики" ГК "Рики" оценивает как необоснованные: ситуация, приведшая к иску, возникла в связи с ненадлежащим выполнением своих обязательств международным агентом, осуществляющим дистрибуцию полнометражной кинофраншизы о смешариках. Требования ООО "Арт Пикчерс Студия" предъявляются к ООО "Смешарики" на территории Российской Федерации, тогда как адресованы они должны быть международному агенту, которым допущены нарушения финансовых обязательств", - сообщили ТАСС в пресс- службе.

ТАСС на момент публикации не удалось получить комментарий ООО "Смешарики".

О смешариках

По данным официального сайта ГК Рики, сериал "Смешарики" повествует о жизни круглых персонажей в "Стране Смешариков". При этом у бренда также есть полнометражные мультфильмы "Смешарики. Начало", "Смешарики. Легенда о золотом драконе", "Смешарики. Дежавю". Сериал насчитывает 12 млрд минут просмотров и 600 часов в эфире телеканалов.