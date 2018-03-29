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Минсельхоз считает необходимым пересмотреть размер налоговых ставок в рыбной отрасли

Экономика и бизнес
29 марта, 11:39 дата обновления: 29 марта, 13:07 UTC+3 ХИМКИ ХИМКИ 29, марта. /ТАСС

Глава ведомства Александр Ткачев заявил о том, что нужно поддержать тех, кто развивает переработку рыбы

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ХИМКИ, 29 марта. /ТАСС/. Минсельхоз РФ предлагает пересмотреть налоговые ставки в рыбной отрасли, поддержав рыбопереработчиков. Об этом сообщил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на заседании коллегии Росрыболоства.

"Давайте пересмотрим размеры ставок с учетом современных реалий. Правильнее было бы поддержать тех, кто развивает переработку, а также обеспечивает социально-экономическое развитие рыболовецких поселков (тех, кто является градообразующими предприятиями в отдаленных территориях)", - сказал он.

Министр отметил, что необходимо подумать о поэтапном применении такого механизм, поскольку в отрасли давно назрела необходимость корректировки налогового законодательства. Он напомнил, что ставки сборов за вылов рыбы не менялись с момента их введения. Сейчас в отрасли действует льгота на вылов рыбы, согласно которой все рыбодобывающие организации платят лишь 15% от установленных сборов. Такая система, по мнению Ткачева, не является стимулом для развития переработки, которую необходимо развивать.

"В структуре нашего экспорта 88% занимает мороженая рыба. Наши конкуренты на международном рынке, Корея и Китай, перерабатывают нашу дикую рыбу и продают дальше со своей добавочной стоимостью", - сказал Ткачев.

По его мнению, необходимо переориентировать отрасль с экспорта рыбы на увеличение поставок на российский берег, переработку и продажу продукции с высокой степенью переработки. "Настало время уйти от сырьевого экспорта", - подчеркнул министр.

Поддержка производства аквакультуры

Ткачев также добавил, что Минсельхоз готов поддерживать производство аквакультуры, возместив часть прямых затрат.

"Готов поддержать предоставление поддержки на возмещение части прямых затрат (капексы)", - сказал он.

Проекты, нуждающиеся в поддержке, по словам Ткачева, необходимо отбирать по сроку их окупаемости и рентабельности. "Поэтому, прежде всего, эту меру господдержки надо рассматривать для товарного осетроводства и других долгосрочных проектов", - отметил министр.

Ткачев напомнил, что по итогам 2017 года производство аквакультуры выросло на 7%, до 220 тыс. т. "Во многом это результат господдержки... В этом году мы включили товарную аквакультуру в программу льготного кредитования", - сказал он.

Глава Минсельхоза добавил, что уже одобрены первые краткосрочные кредиты на закупку кормов и мальков. В ближайшее время на аквакультуру планируется распространить и инвестиционное кредитование, отметил он.

Поощрение рыбинспекторов

Минсельхоз поддерживает инициативу Росрыболовства поощрять рыбинспекторов выплатой процентов от взысканных штрафов, добавил Ткачев.

"Мы направили предложения в правительство по созданию механизма поощрения инспекторов рыбоохраны в зависимости от объемов штрафов за нарушения", - сказал он.

По словам Ткачева, не все заинтересованные ведомства эту инициативу поддерживают, но Минсельхоз убежден в необходимости повышения уровня зарплаты инспекторов рыбоохраны, которая в настоящее время составляет 30 тыс. рублей.

"Мы будем добиваться поддержки. Здесь простая логика: лучше пусть государство стимулирует рыбоохрану, чем бизнес это делает другими способами", - считает министр.

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