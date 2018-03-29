Госдума приняла закон о структурных облигациях

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон о введении нового вида эмиссионных ценных бумаг - структурных облигаций. Документ был инициирован председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, первым зампредседателя комитета Игорем Дивинским и членом Совета Федерации Николаем Журавлевым.

В соответствии с поправками ко второму чтению документа изменилось название нового вида ценных бумаг - в редакции первого чтения они назывались структурными расписками, теперь это структурные облигации.

Структурная облигация - ценная бумага, которая не предусматривает гарантированного возврата их владельцам номинальной стоимости бумаги. Согласно принятому Госдумой закону, выплата владельцу номинальной стоимости, части стоимости или дохода по такой бумаге будет зависеть от наступления или ненаступления определенных обстоятельств, которые должны быть зафиксированы в решении о выпуске ценной бумаги.

Оплата структурных облигаций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Структурную облигацию нельзя будет погасить досрочно по усмотрению эмитента, за исключением не зависящих от воли эмитента случаев.

Закон предусматривает, что размещение, обращение и погашение, в том числе досрочное, структурной облигации, раскрытие и предоставление информации будут проводиться аналогично правилам для облигаций с учетом определенных особенностей. Эмитентами структурных облигаций смогут выступать кредитные организации, брокеры, дилеры и специализированные финансовые общества. При этом такие общества, дилеры и брокеры вправе размещать только такие структурные облигации, которые обеспечены залогом денежных требований или иного имущества. ЦБ наделяется полномочиями устанавливать критерии структурных облигаций для расширения состава приобретателей.

Ко второму чтению из документа была исключена норма о введении нового вида специализированного общества - специализированное общество структурных продуктов. Вместо этого меняется уже существующее в законодательстве о рынке ценных бумаг определение специализированного финансового общества, которое даст таким компаниям возможность быть эмитентами структурных облигаций.