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"Нафтогаз Украины" в суде требует взыскать более $190 млн с "Укртрансгаза"

Экономика и бизнес
29 марта, 12:30 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, марта. /ТАСС

Иск будет рассмотрен киевским судом 3 апреля

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КИЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подала иск против ПАО "Укртрансгаз" с требованием взыскать почти 5,2 млрд гривен (более $190 млн) долга по контракту поставки природного газа для газотранспортной системы страны (ГТС).

Как следует из определения Хозяйственного суда Киева, данный иск будет рассмотрен 3 апреля.

Речь идет о поставках около 1,6 млрд кубометров газа для технологических нужд ГТС и услуг балансировки системы в январе-апреле 2017 года. Изначальная сумма контракта составляла 13,4 млрд гривен, однако окончательный размер мог измениться в зависимости от прейскуранта "Нафтогаза" и фактических объемов поставки.

В своем исковом заявлении "Нафтогаз" отмечает, что долг за газ по этому контракту составил более 2 млрд гривен, остальное - пеня и проценты за несвоевременную оплату. В "Укртрансгазе", как сообщают СМИ, комментировать данную информацию отказались.

Компания "Укртрансгаз" является оператором газотранспортной системы, эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".

НАК "Нафтогаз Украины" - вертикально интегрированная нефтегазовая компания, которая осуществляет полный цикл операций по разведке и разработке месторождений, эксплуатационному и разведывательному бурению, транспортировке и хранении нефти и газа, снабжению природного и сжиженного газа потребителям. Свыше 90% нефти и газа на Украине добывается предприятиями НАК.

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