Белоруссия и РФ перейдут на обмен электронными ветеринарными сертификатами

МИНСК, 29 марта. /ТАСС/. Белоруссия начала в тестовом режиме отправлять в российскую информационную систему "Меркурий" свои сертификаты прослеживаемости животных и продукции животного происхождения.

Об этом сообщил на пресс-конференции технический директор белорусского предприятия "Центр систем идентификации" Геннадий Волнистый.

"Вчера первый тестовый сертификат ушел в "Меркурий". Мы полагаем, что в ближайшие неделю-две режим отправки сертификатов в "Меркурий" будет завершен", - отметил Волнистый.

По его словам, есть соответствующий план по интеграции двух систем: белорусской AITS и российского "Меркурия", который подписан заместителем руководителя Россельхознадзора и заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия. Данный план, по информации Волнистого, предусматривает три этапа.

"Первый этап: отработка перемещения данных из Беларуси в Россию, его планируется завершить к концу апреля. Апрель- май - это прием российских сертификатов на отгружаемую в Беларусь продукцию для регистрации в системе ветеринарной безопасности Беларуси. Третий этап - май-июнь - это полноформатный обмен, синхронизация всех справочников и всего остального", - сказал технический директор белорусского предприятия. "Рассчитываем, что за это время все наши белорусские предприятия подключатся к этой системе (национальной системе AITS)", - сказал Волнистый.

Он подчеркнул, что во взаимодействии с российской стороной "никаких разногласий у нас нет". "Естественно, есть шлифовка некоторых технических вопросов", - заявил представитель "Центра систем идентификации".

История вопроса

По итогам переговоров в Москве 15 марта Белоруссия и Россия подписали дорожную карту по снятию ограничений на поставки в РФ белорусской продукции животноводства на 2018 год. Стороны договорились соблюдать балансы спроса и предложения по продукции животноводства через интеграцию белорусской информационной системы прослеживаемости с ФГИС "Меркурий", а также провести инспекции белорусских предприятий, осуществляющих поставки животноводческой продукции, безопасность которой вызывает обеспокоенность российской стороны.

Россельхознадзор неоднократно высказывал претензии и к качеству самой белорусской продукции, в первую очередь молока. Предусматривалось введение запрета с 15 марта на ввоз в РФ некоторых видов белорусской продукции, но он не вступил в силу.