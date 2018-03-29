"Роснано" по итогам 2017 года впервые может выплатить дивиденды в пользу государства

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. "Роснано" по итогам 2017 года впервые за 10 лет своей работы может выплатить дивиденды в пользу государства. Как говорится в сообщении компании, на это планируется направить 50% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) или по российским стандартам бухучета (РСБУ).

Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс пояснил журналистам, что в случае одобрения этого решения советом директоров на дивиденды может быть направлено 530 млн рублей. "Это будет впервые за нашу десятилетнюю историю. С таким предложением мы выходим на совет директоров, собрание акционеров принимает окончательное решение", - отметил он.

Чистая прибыль "Роснано" в 2017 году по РСБУ составила 1,057 млрд рублей против убытка в 16,6 млрд рублей годом ранее.

Чубайс отметил, что в соответствии со стратегией "Роснано" планируется выплатить государству до 2023 года включительно дивиденды на общую сумму 6 млрд рублей. Выплатить такие дивиденды позволят доходы от выходов из проектов (от продажи долей в портфельных компаниях).