Член Совфеда предложил ужесточить наказание за нарушения в микрофинансировании

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета по бюджету и финрынкам Совета Федерации Николай Журавлев предложил меры по защите заемщиков микрофинансовых организаций (МФО).

В первую очередь необходимо существенно увеличить штрафы за незаконную выдачу микрокредитов, сообщил он, выступая на съезде Ассоциации банков России.

Сейчас портфель кредитов МФО составляет более 120 млрд рублей, прибыль МФО достигает 8 млрд рублей. Это обусловлено "запредельным" размером ставок, которые взимаются по микрозаймам, и предлагаемые законодательные инициативы в первую очередь направлены на их ограничение, сказал Журавлев.

"В наших планах кратное увеличение штрафов за незаконную выдачу потребительских кредитов и займов - вы знаете, что "серая" выдача у нас еще распространена, - вплоть до введения уголовной ответственности в случае крупных масштабных незаконных выдач", - сказал он.

С этой же целью член Совфеда предложил ввести запретительные меры, связанные с кредитованием деятельности самих микрофинансовых организаций. "Возможно, это можно было бы сделать путем регулирования Банком России, через введение повышенных или запретительных коэффициентов - поскольку, как вы знаете, МФО часто черпают свою ликвидность из банковских кредитов", - отметил он.

Также Журавлев указал на необходимость разрешить МФО переуступать задолженность заемщиков только профессиональным кредиторам, работающим под надзором ЦБ, или профессиональным коллекторам и кратно увеличить штрафы за нарушения при взысканиях. При этом предполагается уточнить способы и чистоту взаимодействия сторон при взыскании просроченной задолженности, отметил он.