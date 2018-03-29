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Член Совфеда предложил ужесточить наказание за нарушения в микрофинансировании

Экономика и бизнес
29 марта, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Также предлагается ввести запретительные меры, связанные с кредитованием деятельности МФО

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета по бюджету и финрынкам Совета Федерации Николай Журавлев предложил меры по защите заемщиков микрофинансовых организаций (МФО).

В первую очередь необходимо существенно увеличить штрафы за незаконную выдачу микрокредитов, сообщил он, выступая на съезде Ассоциации банков России.

Сейчас портфель кредитов МФО составляет более 120 млрд рублей, прибыль МФО достигает 8 млрд рублей. Это обусловлено "запредельным" размером ставок, которые взимаются по микрозаймам, и предлагаемые законодательные инициативы в первую очередь направлены на их ограничение, сказал Журавлев.

"В наших планах кратное увеличение штрафов за незаконную выдачу потребительских кредитов и займов - вы знаете, что "серая" выдача у нас еще распространена, - вплоть до введения уголовной ответственности в случае крупных масштабных незаконных выдач", - сказал он.

С этой же целью член Совфеда предложил ввести запретительные меры, связанные с кредитованием деятельности самих микрофинансовых организаций. "Возможно, это можно было бы сделать путем регулирования Банком России, через введение повышенных или запретительных коэффициентов - поскольку, как вы знаете, МФО часто черпают свою ликвидность из банковских кредитов", - отметил он.

Также Журавлев указал на необходимость разрешить МФО переуступать задолженность заемщиков только профессиональным кредиторам, работающим под надзором ЦБ, или профессиональным коллекторам и кратно увеличить штрафы за нарушения при взысканиях. При этом предполагается уточнить способы и чистоту взаимодействия сторон при взыскании просроченной задолженности, отметил он.

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Журавлев, Николай Андреевич
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