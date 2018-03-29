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Модернизация вокзала Волгограда завершится к ЧМ-2018

Экономика и бизнес
29 марта, 14:25 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 29, марта. /ТАСС

Глава РЖД отметил рост грузопотока на территории региона и необходимость развивать интермодальные перевозки

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ВОЛГОГРАД, 29 марта. /ТАСС/. Железнодорожный вокзал Волгограда полностью модернизируют до начала чемпионата мира по футболу. Об этом в четверг сообщил в ходе рабочей поездки в Волгоград глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Волгоград - один из 11 городов России, где в июне состоятся четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу.

"Волгоградский вокзал включён в план по модернизации к чемпионату мира по футболу 2018 года. То, что я увидел сегодня, не вызывает сомнений, что вокзал будет запущен к поставленному сроку", - сказал Белозеров. Он также отметил рост грузопотока на территории региона и необходимость развивать интермодальные перевозки для пассажиров.

По данным администрации Волгоградской области, в настоящее время работы на вокзале выполнили на 85%. Полностью заменили инженерные коммуникации, которые не приводили в порядок с 1950-х годов. Обновляют покрытие железнодорожных платформ, идет монтаж подъемников. С их помощью маломобильные люди будут подниматься на второй этаж и на пассажирские платформы. В ходе реставрации сохранили исторический облик вокзала - отремонтировали циферблат башенных часов, восстановили барельефы на фасаде здания, входные двери, отреставрировали потолочные панно в зале ожидания и ресторане.

В пресс-службе Приволжской железной дороги отметили, что по окончании работ на вокзале на территории Привокзальной площади создадут расширенную зону транспортной безопасности, возведут ограждение, оборудуют два досмотровых павильона.

Компания "РЖД" кроме модернизации железнодорожного вокзала реализует в Волгоградской области еще несколько проектов в рамках подготовки к ЧМ-2018. В частности, это строительство железнодорожной ветки от станции Гумрак до международного аэропорта Волгограда, что позволит связать Волгоград, Волжский и другие города региона пригородным железнодорожным сообщением с аэропортом. Также завершают реконструкцию остановочной платформы для электричек "Мамаев курган", которая расположена в непосредственной близости от нового 45-тысячного стадиона "Волгоград Арена".

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ЧМ-2018 по футболу Волгоградская область
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