ФАС разрешила "Сафмар" приобрести НПФ "Доверие"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство "Сафмар финансовые инвестиции" о покупке компании "Инвест-проект", которая в свою очередь связана с НПФ "Доверие". Это следует из решения российского ведомства.

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство "Сафмар финансовые инвестиции" о приобретении 100% доли в уставном капитале ООО "Инвест-проект", а также о приобретении в результате совершения указанной сделки прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности НПФ "Доверие", и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в решении ФАС.

О решении "Сафмар" приобрести НПФ сообщалось в конце февраля. Тогда генеральный директор "Сафмар финансовые инвестиции" Авет Миракян отмечал, что мораторий на перечисление страховых взносов в НПФ привел к замедлению роста пенсионного рынка. Однако планируемые изменения в законодательстве, в частности новая схема вознаграждения НПФ и планируемый запуск системы индивидуального пенсионного капитала, должны придать новый импульс отрасли НПФ. По его словам, поэтому было решено объединить пенсионные активы группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Это позволит существенно сократить операционные расходы и повысить акционерную стоимость пенсионного бизнеса, отмечал Миракян.

В "Сафмар" также добавляли, что в рамках консолидации пенсионного бизнеса группы планируется акционировать и присоединить к НПФ "Сафмар" входящий в группу НПФ "Моспромстрой-фонд".