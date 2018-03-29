Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сбербанк обсуждает возможность реализации ОФЗ для населения через "Сбербанк Онлайн"

Экономика и бизнес
29 марта, 15:20 UTC+3 МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Зампред кредитной организации Белла Златкис таким образом планирует увеличить спрос на облигации федерального займа для населения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сбербанк обсуждает возможность реализации облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) через приложение "Сбербанк Онлайн", сообщила журналистам зампред банка Белла Златкис.

"Я против того, чтобы увеличивать спрос за счет увеличения доходности по инструменту. Я бы увеличила спрос за счет удобства работы с этим инструментом. Мы думаем о том, чтобы этот инструмент мог быть доступен через "Сбербанк Онлайн", - сказала она.

Минфин начал размещать ОФЗ для населения в апреле 2017 года траншами по 15 млрд рублей. Первый транш был реализован чуть более чем за месяц, второй - в течение трех месяцев. Третий транш был запущен в начале сентября и на январь 2018 года был реализован лишь на две трети.

С 15 марта Минфин разместил новый выпуск на 15 млрд рублей сроком на три года.

Бумаги реализуются через Сбербанк и ВТБ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова посоветовала Борису Джонсону повнимательнее читать Достоевского
2
Украина не выдаст пранкера Вольнова, сообщившего о якобы сотнях погибших в Кемерове
3
Трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в Кемерове оказались живы
4
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
5
Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море
6
Захарова напомнила Лондону о высочайшем уровне его представленности на Играх 1936 года
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама