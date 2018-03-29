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Три российские компании планируют стать резидентами ТОР в Ефремове Тульской области

Экономика и бизнес
29 марта, 16:10 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 29, марта. /ТАСС

Зампред правительства региона отметил, что территория опережающего развития "имеет хорошую качественную инфраструктуру"

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ТУЛА, 29 марта. /ТАСС/. Отечественные компании "Кубань масло-ЕМЗ", "Промбит" и "Медхимпром" намерены стать резидентами первой созданной в Тульской области территории опережающего экономического развития (ТОР) в моногороде Ефремов. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя правительства региона Григорий Лаврухин.

"В активной стадии подготовки находятся проекты трех российских компаний - потенциальных резидентов ТОР в Ефремове. Фирма "Кубань масло-ЕМЗ" планирует построить завод по переработке сои и рапса. Компания "Промбит" намерена открыть производство аминокислот для пищевой промышленности. Промышленная химико-фармацевтическая компания "Медхимпром" готовится создать производство медицинских изделий", - сказал Лаврухин.

Сроки начала реализации инвестиционных проектов зампред областного правительства не уточнил, отметив, что технических препятствий для этого не существует. "В целом ТОР в Ефремове имеет хорошую качественную инфраструктуру. Для реализации самих проектов, создания локальной инженерной инфраструктуры есть возможность привлекать финансирование федерального Фонда развития моногородов, в том числе с региональным и муниципальным участием", - отметил Лаврухин.

Как сообщалось, постановление о создании ТОР в моногороде Ефремов подписали в правительстве РФ в марте 2018 года. Присвоение такого статуса позволит создать дополнительно более 1 тыс. рабочих мест, привлечь более 11 млрд рублей инвестиций. Планируется, что дополнительные поступления в бюджеты всех уровней составят не менее 21 млрд рублей.

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