Дочка Ростеха и "Мособлгаз" создадут цифровую платформу для сбора данных о расходе газа

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Дочерняя компания Ростеха - "РТ- Инвест" подписала с крупнейшей газораспределительной компанией Подмосковья "Мособлгаз" соглашение о создании единой цифровой платформы, в которой будут автоматически собираться данные о расходе газа с "умных" счетчиков. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе "Мособлгаза".

"Мособлгаз" подписал соглашение о сотрудничестве с компанией "РТ-Инвест" о создании единой цифровой платформы для интернета вещей на территории Московской области. Абонентам не нужно будет вводить показания вручную, они будут отображаться в личном кабинете клиента "Мособлгаза" автоматически", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Мособлгаз" намерен в третьем квартале 2018 года начать устанавливать новые "умные" счетчики газа, которые работают на технологии интернета вещей и умеют сами передавать показания и сообщать о поломке или утечке. Цифровая платформа позволит эти данные аккумулировать и обрабатывать, следует из сообщения газораспределительной компании. Кроме того, в перспективе она может стать единой для всех сфер жилищно-коммунального хозяйства, безопасности и транспорта Московской области.

"Это значительно повысит достоверность, энергоэффективность и оперативность учета газа, что особенно важно, учитывая, что у "Мособлгаза" порядка 3 млн абонентов. Кроме того, система позволит проводить мониторинг технологических объектов газовой инфраструктуры, расположенных по всей территории Подмосковья", - приводит пресс-служба слова главы "Мособлгаза" Дмитрия Голубкова.

По словам гендиректора "РТ-Инвест" Андрея Шипелова, основу цифровой платформы составляют отечественные технологии, которые компания разрабатывала совместно с командой молодых ученых и специалистов в рамках реализации проектов для госсистем "Платон" и "ЭРА-ГЛОНАСС". "Эта технология построения национальной энергоэффективной сети дальнего радиуса действия с использованием системы защиты передачи данных", - уточнил он.