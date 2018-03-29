В Оренбургской области планируют к лету достроить четыре проблемных объекта

ОРЕНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Власти Оренбургской области рассчитывают решить проблемы с четырьмя долгостроями к июню текущего года. Всего в регионе пять проблемных объектов, сообщил в четверг министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Александр Полухин.

"В 2018 году будет решен вопрос по трем домам в селе Нежинка Оренбургского района и дому в Оренбурге по улице Красного Казачества. Проблема 19 дольщиков [этих четырех объектов] будет решена до июня текущего года", - сказал он на совещании областного правительства, добавив, что также решается вопрос с 36 дольщиками в многоквартирном доме в городе Бузулуке, который планируется закрыть в следующем году.

В конце декабря прошлого года в Оренбурге ввели в эксплуатацию 17-этажный дом на 270 квартир. Работы по возведению жилого комплекса "Северное сияние" в Оренбурге шли в течение пяти лет, а застройщику - компании "Промышленный строительный комплекс" - 14 раз продлевали разрешение на строительство.

В области впервые проблема с обманутыми дольщиками возникла в 2009 году, ее удалось решить в 2014 году. В июне 2015 года в регионе вновь начали появляться проблемные объекты. Всего в области официально учтено пять проблемных объектов долевого строительства, по которым в реестре пострадавших дольщиков зарегистрировано 55 человек.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года в регионе приняли закон для защиты прав обманутых дольщиков, который предусматривает, в том числе, предоставление им временного жилья и права застройщику арендовать участок под строительство без торгов. Пострадавшие участники долевого строительства могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, предоставление временного жилья, оказание помощи по привлечению нового инвестора строительства, подключение многоквартирного дома к сетям инженерно-технического обеспечения.