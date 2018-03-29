Силуанов: российские инвесторы обеспечат достаточный спрос на суверенные бонды РФ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Минфин уверен, что спрос на суверенные евробонды РФ со стороны российских инвесторов будет достаточным, если будет принято политическое решение о запрете зарубежным инвесторам покупать евробонды РФ. Кроме того, министерство имеет возможность снизить объем заимствований, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Дождь" в четверг.

"У нас 33% нерезидентов. Если вдруг западные инвесторы решат выйти из наших облигаций <...> Что будет? Да, действительно, рынок акций российских просядет, но я вас уверяю, что сейчас у нас спрос на наши облигации в три-пять раз выше предложения. Уверяю вас, что эти бумаги подхватят наши инвесторы, российские", - сказал глава Минфина.

The Guardian сообщила 28 марта, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть возможность запрета на продажу Россией своих долговых ценных бумаг на фондовом рынке Лондона. Это сделает практически невозможной покупку российского суверенного долга европейскими и американскими инвесторами.

"Если действительно будет такое решение, у нас сейчас есть все возможности снизить объем заимствований", - заявил Силуанов. "Мы сейчас все-таки формируем, в этом году мы сформируем дополнительно нашу подушку безопасности, увеличим ее. Если вдруг такие решения будут, мы просто не будем ее в таких объемах формировать и меньше будем заимствовать на рынке", - добавил глава Минфина.

Объем Фонда национального благосостояния, где с 2008 года накапливаются нефтегазовые доходы страны, на 1 марта составил почти 3,7 трлн рублей, или 3,8% ВВП. В марте Силуанов говорил, что "подушка" должна составлять по крайней мере 7 трлн руб. - резервы будут пополняться в рамках бюджетного правила, предполагающего накопление нефтегазовых доходов, полученных от цены на нефть выше установленной планки ($40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2% с 2018 года).

"Надо им это или нет?"

Вложения в российские активы надежны и обеспечивают хорошую доходность, а потому являются важным инструментом для зарубежных инвесторов, считает Силуанов.

"Я хочу сказать, что инвесторы верят в Россию, тем более что мы приняли целый ряд... экономических решений, которые делают нас значительно более интересными на рынке стран с развивающейся экономикой, нежели другие аналогичные страны, нежели Бразилия, Турция, ЮАР и так далее. Поэтому я считаю, что мы очень интересны для этих инвесторов", - сказал он.

"Если будет принято политическое решение и их заставят выходить, они же потеряют не меньше, чем мы. Кроме того, у нас значительная часть инвесторов, таких институциональных инвесторов - это пенсионные фонды, инвестиционные фонды, которые просто нагреют, так будем говорить, своих участников, вкладчиков. Надо им это или нет?", - спросил министр.

По утверждению The Guardian, в минувшем месяце клиринговые палаты лондонского Сити помогли одному из находящихся под санкциями российских банков организовать выпуск суверенных евробондов РФ на $4 млрд. Около половины этих бумаг приобрели лондонские инвесторы. Лазейки в законодательстве ЕС и Великобритании позволили попавшим под санкции российским финансовым институтам выступать в роли главных андеррайтеров нового выпуска облигаций.

Глава комитета Палаты общин по международным делам Том Тугендхат трижды в течение прошлой недели поднимал вопрос о необходимости "залатать" эти лазейки. Он предложил лишить ведущие клиринговые компании Европы, в том числе Euroclear and Clearstream, права работать с российскими облигациями.