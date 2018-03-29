Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кудрин считает, что необходимости в повышении налогов нет

Экономика и бизнес
29 марта, 20:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Сейчас можно перераспределить расходы внутри бюджета, отметил экс-министр финансов РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что необходимости повышать налоги в России нет. Об этом он сказал в четверг в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Я предлагаю не повышать налоги. У нас сегодня цена на нефть достаточная высокая - около 70$ за баррель, а тратим мы пока 40$ за баррель, то есть мы продолжаем накапливать. Можно чуть-чуть сдвинуть эту планку", - сказал Кудрин.

"Кроме того, можно перераспределить [расходы - прим. ред.] внутри бюджета - с одних направлений на другие. Больше тратить на образование, здравоохранение и дороги", - отметил Кудрин, напомнив, что в Послании президента говорилось об увеличении расходов на здравоохранение и дороги в два раза. Также, по словам экс-министра, существует возможность расширить заимствования.

"Правительство еще не определилось по этим шагам, но, в принципе, все эти возможности существуют", - заключил Кудрин.

Газета "Ведомости" на прошлой неделе сообщила со ссылкой на свои источники, что на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева обсуждалось повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% с 13%. Вслед за этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос не решен, а вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что рассматривался вариант небольшого увеличения подоходного налога с одновременным ростом необлагаемого минимума. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что его ведомство выступает против изменения НДФЛ, так как это стабильный налог.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кудрин, Алексей Леонидович Дворкович, Аркадий Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Москва ответит зеркально всем странам, выславшим российских дипломатов
2
СМИ: Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить
3
Москва требует от Хантсмана разъяснений его слов о возможности ареста госактивов РФ в США
4
Россия высылает 60 дипломатов США и закрывает генконсульство в Санкт-Петербурге
5
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама