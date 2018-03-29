Кудрин считает, что необходимости в повышении налогов нет

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что необходимости повышать налоги в России нет. Об этом он сказал в четверг в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Я предлагаю не повышать налоги. У нас сегодня цена на нефть достаточная высокая - около 70$ за баррель, а тратим мы пока 40$ за баррель, то есть мы продолжаем накапливать. Можно чуть-чуть сдвинуть эту планку", - сказал Кудрин.

"Кроме того, можно перераспределить [расходы - прим. ред.] внутри бюджета - с одних направлений на другие. Больше тратить на образование, здравоохранение и дороги", - отметил Кудрин, напомнив, что в Послании президента говорилось об увеличении расходов на здравоохранение и дороги в два раза. Также, по словам экс-министра, существует возможность расширить заимствования.

"Правительство еще не определилось по этим шагам, но, в принципе, все эти возможности существуют", - заключил Кудрин.

Газета "Ведомости" на прошлой неделе сообщила со ссылкой на свои источники, что на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева обсуждалось повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% с 13%. Вслед за этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос не решен, а вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что рассматривался вариант небольшого увеличения подоходного налога с одновременным ростом необлагаемого минимума. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что его ведомство выступает против изменения НДФЛ, так как это стабильный налог.