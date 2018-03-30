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Суд Нью-Йорка дал ход иску властей против ExxonMobil за вред экологии

Экономика и бизнес
30 марта, 6:30 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, марта. /ТАСС

Окружной судья Валери Капрони отметила, что ходатайство подано на основании крайне сомнительных утверждений и спекулятивных умозаключений

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НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Федеральный суд района Манхэттен в четверг отказался отклонить иск властей Нью-Йорка против американской компании ExxonMobil, обвиненной в причинении вреда окружающей среде. Об этом решении объявила окружной судья Валери Капрони.

Она назвала доводы, изложенные адвокатами нефтяной компании неправдоподобными. "ExxonMobil ходатайствовал перед федеральными судами Техаса и Нью-Йорка о том, чтобы они прекратили разбирательство, проводимое властями на основании своих полномочий. Речь идет о возможном мошенничестве", - подчеркнула Капрони. "Ходатайство было подано на основании крайне сомнительных утверждений и спекулятивных умозаключений", - добавила судья.

Защита ExxonMobil считает, что власти Нью-Йорка и штата Массачусетс вступили в сговор с общественными организациями экологов с целью причинить материальный урон предприятиям, занимающимся освоением запасов углеводородов. С точки зрения ответчика, истцы пытаются ущемить право компании на свободу слова и собственное мнение на проблемы глобального потепления на планете.

В январе мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о подаче судебного иска против ExxonMobil и еще четырех нефтяных корпораций: BP, Chevron, ConocoPhillips  и Royal Dutch Shell. Власти намерены добиться от них возмещения миллиардов долларов, которые пришлось потратить на защиту населения от последствий изменения климата. В заявлении разъяснялось, что речь идет как о тех расходах, которые мегаполис уже понес из-за ухудшения экологической обстановки, так и о тех средствах, которые понадобятся в течение этого столетия.

Как подчеркивалось в исковом заявлении, недавно обнародованные документы разъясняют, что в отраслях, специализирующихся на добыче ископаемого топлива, были хорошо осведомлены о том, какой эффект оказывает на атмосферу его сжигание, и ожидали воздействия на климат уже в 1980-х. Как считают власти, нефтяные компании пеклись лишь о прибыли и "участвовали в кампании с целью введения общественности в заблуждение" относительно вреда для экологии.

Иск был подан в федеральный окружной суд Южного округа штата Нью-Йорк. Точный размер компенсации, выплаты которой добиваются власти Нью-Йорка, в заявлении не указан.

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