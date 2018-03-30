Объем господдержки АПК Крыма возрастет до 3,6 млрд рублей в 2018 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Объем государственной поддержки агропромышленного комплекса Крыма в 2018 году возрастет в 1,6 раза относительно прошлого года. Об этом в пятницу сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, представляя в республиканском парламенте отчет о деятельности Совета министров в 2017 году.

"В прошлом году на поддержку агропромышленного комплекса направлено 2,2 млрд рублей… В текущем году эта сумма увеличится до 3,6 млрд рублей. Эти средства будут направлены на поддержку садоводства, виноградарства, молочного и племенного животноводства, рыбоводства, мелиорации", - сказал он.

Рост объемов государственной поддержки отрасли и реализация инвестиционных проектов позволит уже в ближайшие годы решить в Крыму "проблему самообеспечения молоком, бараниной, виноградом и фруктами", отметил Аксенов, уточнив, что в сфере АПК с 2015 года реализуется 64 инвестиционных проекта на 42 млрд рублей. "Только в прошлом году объем инвестиций превысил 3 млрд рублей. Работа ведется по всем проектам", - сказал глава региона.

Он также отметил, что за успехами Крыма внимательно следят не только "друзья", но и западные страны, которые не признают существования республики в качестве российского региона. "В январе этого года Министерство сельского хозяйства США отметило, что показатели по сбору зерновых на полуострове растут, в то время как на Украине они падают", - сказал Аксенов, напомнив, при этом, что последние три года крымские аграрии собирают рекордные урожаи зерновых и зернобобовых культур. "В 2017-м валовой сбор составил почти 1,7 млн тонн. Это на 20% больше, чем в 2016 году", - уточнил он.

АПК Крыма - одна из ключевых отраслей экономики Крыма по вкладу в валовой региональный продукт. Она формирует почти 14% ВРП.