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Объем финансирования Крыма по программе развития увеличится на 40% в 2018 году

Экономика и бизнес
30 марта, 10:51 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 30, марта. /ТАСС

Главными объектами финансирования являются федеральная автотрасса "Таврида", автоподход к Керченскому мосту и объекты энергетики

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Республика Крым в 2018 году получит около 75 млрд рублей на реализацию мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития полуострова, что на 40% больше, чем в прошлом году, сообщил в пятницу глава региона Сергей Аксенов.

"На реализацию мероприятий в сфере ответственности Совета министров в прошлом году в рамках ФЦП выделено более 53,5 млрд рублей. Свыше 64% финансирования приходится на транспортный комплекс, 31% - на объекты социальной сферы и инженерные сети. В текущем году на реализацию мероприятий ФЦП запланировано около 75 млрд рублей", - сказал Аксенов, представляя в республиканском парламенте отчет о деятельности Совета министров в 2017 году.

Ранее данные о финансировании Крыма по ФЦП в 2018 году разнились. Согласно информации правительства Крыма, республика ожидала в этом году получить 60 млрд рублей на реализацию мероприятий ФЦП, а в дирекции по управлению программой в конце декабря прошлого года сообщали о 73,5 млрд рублей.

Аксенов уточнил, что в этом году в регионе строительно-монтажные работы проведут по 122 объектам ФЦП, при этом планируется ввод в эксплуатацию 39 объектов. "Это 15 объектов образования, 13 объектов по обустройству реабилитированных граждан, пять объектов дорожного хозяйства, три объекта туристических кластеров, по одному объекту энергетического комплекса, рекультивации полигона ТКО, водоснабжения", - рассказал он.

Также подрядчики в этом году планируют приступить к проектно-изыскательским работам по 43 новым объектам программы, добавил глава Крыма.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в августе 2014 года и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. В середине июля 2015 года куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. Главными объектами финансирования остаются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты: федеральная автотрасса "Таврида", автоподход к Керченскому мосту, объекты энергетики.

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