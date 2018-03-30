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"Транснефть" получила в свое распоряжение долю РФ в Каспийском трубопроводном консорциуме

Экономика и бизнес
30 марта, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

КТК - нефтепровод, который поставляет казахстанскую нефть через территорию России в Новороссийск, где нефть отгружается в танкеры для последующей отправки на мировые рынки

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. "Транснефть" поставила на свой баланс 100% акций двух компаний, одна из которых владеет долей в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) - "КТК Компани" и "КТК Инвестментс Компани", говорится в сообщении компании.

Обе зарегистрированы на Каймановых островах.

В декабре акционеры "Транснефти" одобрили увеличение уставного капитала на 35 млрд рублей. Таким образом, уставный капитал компании увеличен путем внесения в него доли РФ в КТК, стоимость которой оценена в 35 млрд рублей.

"Транснефть" разместила 125,72 тыс. акций по цене 278,78 тыс. рублей за акцию.

В феврале прошлого года президент России Владимир Путин распорядился оплатить дополнительную эмиссию обыкновенных акций "Транснефти" путем внесения в ее капитал 100% акций двух компаний, одна из которых владеет долей в КТК - "КТК Компани" и "КТК Инвестментс Компани". "Транснефти" передается по 10 тыс. акций каждой компании. Их общая стоимость определена в размере 35,048 млрд рублей.

О КТК

Каспийский трубопроводный консорциум - нефтепровод, который поставляет казахстанскую нефть через территорию России в Новороссийск, где нефть отгружается в танкеры для последующей отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода составляет 1511 км.

Акционерами КТК являются Российская Федерация ("Транснефть" - 24%, "КТК Компани" - 7%) - 31%, Казахстан (20,75%), Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15%), структура "Лукойла" Lukarco B.V. (12,5%), Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Ltd (7,5%), BG Overseas Holding Ltd (2%), Eni International N.A. N.V. (2%) и Oryx Caspian Pipeline LLC (1,75%).

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