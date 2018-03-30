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В АСИ отметили положительную динамику ДФО по рейтингу инвестпривлекательности

Экономика и бизнес
30 марта, 11:07 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 30, марта. /ТАСС

В 2017 году регионы Дальнего Востока привели в соответствие законодательство и выстроили эффективную работу с инвесторами, считает глава АСИ Светлана Чупшева

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева отметила положительную динамику в работе по повышению рейтингов инвестпривлекательности в регионах Дальнего Востока. Об этом она сообщила журналистам в пятницу во время брифинга в Южно-Сахалинске.

"В прошлом году на ВЭФ Владимир Путин говорил, что регионы Дальнего Востока должны поднять рейтинги инвестпривлекательности, к 2020 году - войти в тридцатку. Мы видим положительную динамику той работы, которая ведется и в Сахалинской области, и в регионах Дальнего Востока. Что касается каких-то оценок, я думаю, что оценки будут давать бизнес, предприниматели. И мы их услышим на Петербургском экономическом форуме", - сказала Чупшева.

По ее словам, данному результату способствовала большая работа: АСИ вместе с регионами провели аудит - оценку критических точек для предпринимателей, которые работают на Дальнем Востоке. В прошлом году регионы и привели в соответствие законодательство, и выстроили эффективную работу с инвесторами через информационные ресурсы, а также уполномоченный орган по работе с инвесторами.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Чупшева, Светлана Витальевна
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